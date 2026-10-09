Президент Ирана Пезешкиан предложил создать формат сотрудничества «СНГ+1»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создания нового формата взаимодействия между Тегераном и странами Содружества Независимых Государств под названием «СНГ+1». Соответствующее заявление прозвучало на саммите СНГ в Туркмении, его приводит агентство Tasnim.

«Формат «страны — члены Содружества Независимых Государств + Иран», или «СНГ+1», должен быть создан в качестве гибкого и эффективного механизма для диалога и сотрудничества», — подчеркнул иранский лидер.

Предложение прозвучало 9 октября на саммите СНГ в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении. Пока речь идёт об инициативе Тегерана, а не о согласованном решении стран Содружества. О реакции участников встречи и сроках возможного запуска нового формата не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Туркмении. Во время переговоров иранский президент лично поздравил российского коллегу с прошедшим днём рождения и пожелал ему успехов, а России — процветания. До этого лидеры обменялись поздравлениями по телефону.