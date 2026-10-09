Пересчитать всех: Лидеры СНГ договорились о масштабной переписи

Государства Содружества независимых государств проведут очередную перепись населения ближе к 2030 году. Решение об этом приняли главы государств СНГ, сообщили в Исполнительном комитете объединения.

Соответствующий документ лидеры подписали 9 октября на саммите в Туркменистане. По условиям решения, национальные переписи пройдут в странах Содружества в максимально близкие к 2030 году сроки.

В Исполкоме напомнили, что предыдущий десятилетний цикл переписей, так называемый раунд 2020 года, завершился в 2024 году. Эту инициативу продвигает ООН.

Национальные переписи прошли в девяти из десяти стран Содружества. Всего пересчитали около 215 миллионов человек — это примерно 85% всего населения СНГ.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин прибыл в конгресс-центр «Аваза» в Туркмении. Именно там 9 октября состоялись саммит СНГ и встреча лидеров прикаспийских государств. О приезде российского президента сообщил корреспондент ТАСС с места событий.