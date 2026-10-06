Лавров прибыл в Туркмению на министерский саммит СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Туркмению, где 7 октября примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ. Встреча пройдёт в национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши, передаёт ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств подведут предварительные итоги работы Содружества в 2026 году и обсудят дальнейшее сотрудничество. Отдельное внимание планируется уделить 35-летию СНГ. Участники заседания также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Заседание СМИД станет одним из мероприятий перед саммитом глав государств СНГ, который состоится в «Авазе» 9 октября. Президент России Владимир Путин ранее подтвердил своё участие во встрече.

Ранее Life.ru писал, что Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили подготовку к октябрьскому заседанию Совета глав государств СНГ. Стороны также положительно оценили уровень стратегического партнёрства Москвы и Ашхабада.