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Регион
Опубликовано 22 сентября, 08:54

Путин и президент Туркмении обсудили подготовку заседания Совета глав СНГ

Обложка © РИА Новости / Александр Казаков

Обложка © РИА Новости / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого обсудил с ним подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств — участников СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры также затронули тему двусторонних отношений. В Кремле отметили, что Путин и Бердымухамедов положительно оценили нынешний уровень стратегического партнёрства Москвы и Ашхабада. Также стороны обсудили подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств — участников СНГ.

«Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменских отношений», — отметили в пресс-службе.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил Бердымухамедова с 45-летием и отметил развитие стратегического партнёрства России и Туркменистана. Российский лидер выразил готовность продолжать совместную работу по двусторонней и международной повестке.

Больше новостей о российско-туркменских отношениях — в разделе «Туркменистан» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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