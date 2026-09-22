Путин и президент Туркмении обсудили подготовку заседания Совета глав СНГ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которого обсудил с ним подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств — участников СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры также затронули тему двусторонних отношений. В Кремле отметили, что Путин и Бердымухамедов положительно оценили нынешний уровень стратегического партнёрства Москвы и Ашхабада. Также стороны обсудили подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств — участников СНГ.

«Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменских отношений», — отметили в пресс-службе.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поздравил Бердымухамедова с 45-летием и отметил развитие стратегического партнёрства России и Туркменистана. Российский лидер выразил готовность продолжать совместную работу по двусторонней и международной повестке.