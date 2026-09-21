Жапаров поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
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Глава Киргизии Садыр Жапаров поздравил российского президента Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.
В послании Жапаров выразил уверенность, что депутаты нового созыва помогут решать масштабные задачи России и продолжат работу над развитием страны.
Президент Киргизии подчеркнул, что республика придаёт особое значение взаимодействию парламентов двух государств. Межпарламентские связи он назвал важной частью отношений стратегического партнёрства и союзничества.
Жапаров рассчитывает, что депутаты продолжат совместную работу, расширят сотрудничество и укрепят дружественные связи между народами двух стран.
В завершение он пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а жителям России — мира, стабильности и процветания.
Голосование на выборах в Госдуму проходило с 18 по 20 сентября. После обработки 95,18% протоколов «Единая Россия» предварительно получала 355 из 450 мандатов — такой расклад озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее с успешным проведением выборов Путина поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав голосование важным событием в общественно-политической жизни России.
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