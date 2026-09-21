Жапаров поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Глава Киргизии Садыр Жапаров поздравил российского президента Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

В послании Жапаров выразил уверенность, что депутаты нового созыва помогут решать масштабные задачи России и продолжат работу над развитием страны.

Президент Киргизии подчеркнул, что республика придаёт особое значение взаимодействию парламентов двух государств. Межпарламентские связи он назвал важной частью отношений стратегического партнёрства и союзничества.

Жапаров рассчитывает, что депутаты продолжат совместную работу, расширят сотрудничество и укрепят дружественные связи между народами двух стран.

В завершение он пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а жителям России — мира, стабильности и процветания.

Голосование на выборах в Госдуму проходило с 18 по 20 сентября. После обработки 95,18% протоколов «Единая Россия» предварительно получала 355 из 450 мандатов — такой расклад озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее с успешным проведением выборов Путина поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав голосование важным событием в общественно-политической жизни России.