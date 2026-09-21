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Опубликовано 21 сентября, 04:19

Президент Казахстана поздравил Путина с успешным проведением выборов в ГД

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешно проведёнными выборами в Госдуму.

Глава Казахстана в поздравительной телеграмме назвал прошедшее голосование важным событием в общественно-политической жизни России. По его словам, результаты выборов убедительно демонстрируют широкую поддержку стратегического курса Владимира Путина, нацеленного на защиту долгосрочных интересов российского государства.

Токаев выразил надежду, что депутаты Курултая и российские парламентарии будут и далее активно работать вместе над развитием многопланового сотрудничества и стратегического партнёрства двух стран.

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«Единая Россия» набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов. КПРФ получает 13,89% голосов, ЛДПР — 8,77%, «Новые люди» — 7,97%. «Справедливая Россия» пока остаётся ниже пятипроцентного барьера с результатом 4,99%. Подсчёт голосов продолжается, поэтому предварительные показатели партий ещё могут измениться.

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Алена Пенчугина
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