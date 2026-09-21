Попытки помешать выборам в России связаны с тем, что просроченные киевские власти опасаются проводить собственное голосование, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, действия противника в дни голосования показали, что Киев воюет против гражданского населения, а не российских военных. Он отметил, что украинские власти пытаются воздействовать на российских граждан из-за проведения выборов, поскольку киевское руководство само избегает проведения выборов.

«Власть, которая на Украине боится проводить какие бы то ни было выборы, которая давно уже просрочила все сроки своего нахождения у власти, пытается наказать народ России за то, что он проводит у себя демократические выборы. Вот и весь итог», — приводит комментарий Алаудинова ТАСС.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев также заявил о попытках противника помешать проведению выборов. По его словам, эти действия, напротив, объединили российских избирателей.