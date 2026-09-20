Медведев: Попытки врага сорвать выборы лишь сплотили россиян

Попытки противника помешать проведению выборов лишь объединили российских избирателей. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, подводя итоги трёхдневного голосования.

По его словам, основное напряжение во время кампании было связано с противостоянием врагу.

«За последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выбора», — отметил политик.

Однако добиться поставленной цели, по оценке Медведева, не удалось. Давление привело к обратному эффекту и усилило сплочённость граждан.

«Это лишь сплотило избирателей. Сплотило наших людей», — подчеркнул председатель партии.

Ранее в Минобороны сообщили, что 19 и 20 сентября украинские силы попытались сорвать выборы массированной атакой на территорию России. Для ударов применялись беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго».