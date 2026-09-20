РКН зафиксировал более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы выборов
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Более 1,5 тысячи DDoS-атак зафиксировано на цифровые ресурсы, задействованные в проведении выборов в России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
По данным ведомства, атакам подвергались ресурсы ЦИК, федеральной системы дистанционного электронного голосования, Единого портала госуслуг, Единой системы идентификации и аутентификации, а также информационной инфраструктуры Москвы.
В Роскомнадзоре заявили, что вредоносный трафик поступал из зарубежного сегмента интернета. Ведомство расценивает происходящее как внешнее вмешательство в избирательный процесс.
Кроме того, специалисты фиксируют появление фишинговых ресурсов, которые маскируются под официальные сайты. Подобные страницы могут использоваться для получения данных пользователей. Тематические фишинговые сайты, эксплуатирующие тему выборов в Госдуму, ранее также выявила «Лаборатория Касперского».
Роскомнадзор не впервые сообщает о росте подобной активности. Только в августе специалисты ведомства отразили 1663 DDoS-атаки на защищаемые государственные и коммерческие ресурсы и заблокировали 2917 фишинговых сайтов.
Ранее Life.ru сообщал, что московская система электронного голосования продолжает отражать кибератаки. По данным Общественного штаба, несмотря на попытки воздействия на инфраструктуру, система продолжала принимать голоса.
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