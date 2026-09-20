Киев усилил попытки помешать проведению выборов в Государственную думу. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он выступил в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

По словам дипломата, в последние два месяца фиксируется рост атак и обстрелов территорий, где организованы избирательные участки.

«На протяжении последних как минимум двух месяцев мы наблюдаем достаточно серьёзную эскалацию террористических и военных преступлений в виде атак, увеличения количества обстрелов и максимальное использование беспилотников различного типа с непосредственным прицелом на те территории, где будут организованы выборы», — указал Мирошник.

Представитель российского МИД связал активизацию ударов с попытками сорвать голосование. Другие подробности он не привёл.

Ранее Мирошник заявлял, что Украина усилила террористическую активность накануне выборов в Государственную думу. По словам дипломата, удары наносятся по избирательным участкам и объектам, где планировалось организовать голосование. Он также напомнил об убийстве одного из руководителей территориальной избирательной комиссии.