В единый день голосования 2027 года пройдут прямые выборы 10 губернаторов

Центральная избирательная комиссия определила график будущих региональных электоральных кампаний. В единый день голосования 2027 года жителям десяти российских территорий предстоит определить местное руководство.

О предстоящих планах публично заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, подводя предварительные итоги думской кампании девятого созыва.

«В следующем году нам предстоит традиционно наш ежегодный единый день голосования, на котором будут выборы высших должностных лиц в 10 наших субъектах Российской Федерации», — рассказала глава ЦИК.

Электоральный процесс охватит четыре республики: Бурятию, Карелию, Удмуртию и Марий Эл.

Также участки откроются для жителей шести областей: Ярославской, Томской, Саратовской, Рязанской, Кировской и Владимирской.