Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с 45-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 45-летием. В послании президент РФ отметил развитие стратегического партнёрства двух стран. Текст поздравления опубликовало Государственное информационное агентство Туркменистана.

Путин заявил, что при Бердымухамедове Туркмения продолжает социально-экономическое развитие и укрепляет позиции на международной арене. Российский президент также отметил усилия коллеги по развитию отношений Москвы и Ашхабада.

«Высоко ценим Ваши усилия, направленные на дальнейшее наращивание углублённого стратегического партнёрства между нашими странами. И мы продолжим совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе», — говорится в поздравлении.

Российский лидер пожелал Бердымухамедову здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности. Президент Туркмении родился 22 сентября 1981 года в Ашхабаде.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Путина с проведением выборов в Государственную думу. Он выразил надежду, что депутаты нового созыва продолжат работу над задачами, стоящими перед Россией. Жапаров также отметил значение межпарламентских связей для российско-киргизских отношений и высказался за дальнейшее расширение сотрудничества двух стран. В завершение он пожелал российскому президенту здоровья и успехов, а жителям страны — мира, стабильности и процветания.