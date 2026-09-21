Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением выборов в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования в России. Поздравление было направлено от имени белорусского народа и лично главы республики.

Лукашенко обратил внимание на активность избирателей и результат «Единой России» на выборах в Государственную думу. При этом он связал итоги голосования с поддержкой курса российского руководства.

«Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Госдуме — достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также заявил, что результаты выборов, по его оценке, показывают приверженность россиян курсу Владимира Путина на стабильное развитие страны.

Отдельно Лукашенко высказался о дальнейшем взаимодействии Москвы и Минска. Он выразил уверенность, что обновлённый состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России и избранные представители власти будут способствовать реализации интеграционной повестки.

По предварительным данным ЦИК после обработки 95,18% протоколов, «Единая Россия» получала 355 из 450 депутатских мандатов в Госдуме девятого созыва. На этом этапе партия набирала 57,83% голосов по федеральным спискам.