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Регион
Опубликовано 21 сентября, 07:38

Китай поздравил Россию с успешным проведением выборов в Госдуму

Го Цзякунь. Обложка © ТАСС / dpa / picture alliance / Johannes Neudecker

Го Цзякунь. Обложка © ТАСС / dpa / picture alliance / Johannes Neudecker

Китай поздравил Россию с успешным проведением выборов депутатов Государственной думы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине.

«Выборы в Государственную думу России прошли успешно, китайская сторона выражает по этому поводу свои поздравления», — сказал дипломат.

По словам Го Цзякуня, парламентские выборы являются важным событием в политической жизни России. Представитель китайского внешнеполитического ведомства также заявил, что их результаты отражают волю российского народа.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Избиратели определяли состав нижней палаты парламента по смешанной системе: 225 мандатов распределяются по партийным спискам и ещё столько же — в одномандатных округах.

Подсчёт голосов продолжается. Официальные общие результаты выборов по федеральному округу ЦИК должна определить не позднее 5 октября.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России завершилось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Последними участки закрылись в Калининградской области, после чего избирательные комиссии приступили к подсчёту бюллетеней.

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Юрий Лысенко
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