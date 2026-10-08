Пезешкиан лично поздравил Путина с днём рождения в Туркмении

Президент Ирана Масуд Пезешкиан лично поздравил российского лидера Владимира Путина с прошедшим днём рождения во время их встречи в Туркмении.

«Ещё раз хотелось бы поздравить вас с днём рождения. Я хочу пожелать вам успехов, процветания вашей стране, которая является дружественной для нас», — сказал политик.

Встреча президентов проходит в рамках поездки Путина в Туркмению. Помимо двусторонней повестки, российский лидер принимает участие в мероприятиях с руководителями стран СНГ и Каспийском экологическом саммите.