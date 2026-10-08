Пезешкиан лично поздравил Путина с днём рождения в Туркмении
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан лично поздравил российского лидера Владимира Путина с прошедшим днём рождения во время их встречи в Туркмении.
«Ещё раз хотелось бы поздравить вас с днём рождения. Я хочу пожелать вам успехов, процветания вашей стране, которая является дружественной для нас», — сказал политик.
Встреча президентов проходит в рамках поездки Путина в Туркмению. Помимо двусторонней повестки, российский лидер принимает участие в мероприятиях с руководителями стран СНГ и Каспийском экологическом саммите.
Накануне Масуд Пезешкиан уже поздравлял российского президента по телефону. Всего, как писал Life.ru, Владимира Путина лично поздравили лидеры десяти государств. 8 октября глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению, где в его программе предусмотрены переговоры с зарубежными коллегами. Ранее Кремль также сообщал, что Путин и Пезешкиан намерены обсудить двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг Ирана.
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