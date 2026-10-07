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Регион
Опубликовано 7 октября, 17:13

От Лукашенко до Эрдогана: МИД раскрыл, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днём рождения

МИД перечислил лидеров, поздравивших Путина с днём рождения по телефону

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

МИД России раскрыл список зарубежных лидеров, которые лично поздравили Владимира Путина с днём рождения по телефону. На момент публикации таких звонков было десять.

В список вошли президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, российского лидера поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Помимо телефонных разговоров, в адрес главы государства поступают поздравительные послания и телеграммы от руководителей стран и правительств, международных организаций и представителей общественно-политических кругов. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о многочисленных письменных поздравлениях, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 74 года. К этой дате Life.ru восстановил маршрут президента по Петербургу — от роддома и коммуналки до ЛГУ, Литейного и Смольного. Семь адресов охватывают ключевые этапы его жизни в городе до переезда в Москву в 1996 году.

Больше новостей о работе президента и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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