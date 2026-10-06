Ушаков заявил, что многие лидеры направили Путину поздравления с днём рождения
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Многие лидеры стран мира направили президенту России Владимиру Путину письменные поздравления с днём рождения. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина», — сказал он.
Российский лидер отмечает день рождения в среду, 7 октября.
Также Юрий Ушаков заявил, что в день рождения у Владимира Путина запланирована серия международных звонков. С кем именно из лидеров пообщается глава государства, его помощник не раскрыл.
Больше новостей о работе президента, решениях властей и событиях внутри страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.