Ушаков заявил, что многие лидеры направили Путину поздравления с днём рождения

Многие лидеры стран мира направили президенту России Владимиру Путину письменные поздравления с днём рождения. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина», — сказал он.

Российский лидер отмечает день рождения в среду, 7 октября.

Также Юрий Ушаков заявил, что в день рождения у Владимира Путина запланирована серия международных звонков. С кем именно из лидеров пообщается глава государства, его помощник не раскрыл.