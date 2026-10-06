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Регион
Опубликовано 6 октября, 19:10

Ушаков заявил, что многие лидеры направили Путину поздравления с днём рождения

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Многие лидеры стран мира направили президенту России Владимиру Путину письменные поздравления с днём рождения. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Получены многочисленные письменные поздравления, в том числе от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина», — сказал он.

Российский лидер отмечает день рождения в среду, 7 октября.

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Также Юрий Ушаков заявил, что в день рождения у Владимира Путина запланирована серия международных звонков. С кем именно из лидеров пообщается глава государства, его помощник не раскрыл.

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Матвей Константинов
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