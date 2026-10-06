У Путина в день рождения пройдёт серия звонков с иностранными лидерами

Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, проведёт серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Завтра, 7 октября, как известно, день рождения президента России Владимира Владимировича Путина. И, как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента», — сказал Ушаков.

Помощник президента уточнил, что информация о состоявшихся беседах будет публиковаться на официальном сайте Кремля. «Ничего скрываться не будет», — подчеркнул он.

7 октября Путину исполнится 74 года. Президент родился в 1952 году в Ленинграде, следует из его официальной биографии на сайте Кремля.

Для российского лидера такой график в день рождения уже стал привычным. Год назад Путин также проводил международные телефонные разговоры: его поздравляли, в частности, лидеры Китая и КНДР, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Индии Нарендра Моди.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и в этом году проведёт свой день рождения в рабочем режиме. По словам Дмитрия Пескова, помимо международных телефонных разговоров, в расписании президента предусмотрены и другие мероприятия.