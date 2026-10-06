Никакого выходного: Песков раскрыл рабочий график Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября проведёт день рождения преимущественно в рабочем режиме. О планах российского лидера рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что для президента этот праздник прежде всего остаётся личным событием. Главное в этот день для Путина — поздравления от родных и близких.

«День рождения — это всегда очень личный праздник. И, конечно, главное для президента — это то, что его поздравляют все его родные и близкие», — сказал Песков.

При этом полноценным выходным 7 октября для главы государства обычно не становится. На этот раз в графике уже стоит серия международных телефонных разговоров, часть которых будет связана с поздравлениями.

«Но у Путина редко это бывает праздничным днём. Завтра запланирована целая серия международных телефонных разговоров, конечно же, по случаю его дня рождения. Будут и иные мероприятия, о которых мы расскажем», — добавил представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин провёл церемонию награждения педагогов в Кремле и поднял бокал шампанского в честь российских учителей. В неформальной обстановке президент ещё раз поздравил педагогов с профессиональным праздником, поблагодарил их за работу и пожелал здоровья и успехов. Глава государства подчеркнул, что результат учительского труда проявляется в поступках и жизненном выборе воспитанников. Во время церемонии 5 октября награды получили педагоги, воспитавшие участников СВО. Путин отметил, что огромная заслуга учителей заключается в том, что они отдают знания, силы и любовь ради будущего страны.