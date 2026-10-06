Вопросы россиян и журналистов в одном эфире: Кремль готовит новую прямую линию Путина

Прямая линия президента России Владимира Путина в 2026 году вновь пройдёт в одном формате с ежегодной большой пресс-конференцией. Подготовка уже началась, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы готовим, так же, как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещённый формат. Это будет и прямая линия, и ежегодная большая пресс-конференция главы государства», — сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, приступили ли организаторы к подготовке мероприятия, Песков ответил: «Да, подготовка уже началась».

Совмещённый формат позволяет президенту в рамках одного эфира ответить на обращения граждан и вопросы российских и зарубежных журналистов.

Ранее, 4 октября, Песков сообщил о начале подготовки прямой линии, но тогда не уточнил её формат и сроки. В прошлом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря, продлилась 4 часа 27 минут, за которые глава государства ответил более чем на 80 вопросов.