В Кремле уже начали подготовку к новой прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину.

О сроках проведения программы и её формате представитель Кремля не рассказал.

Прямая линия традиционно проходит в рамках итоговой программы с участием президента, во время которой Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов.

Напомним, прошла прямая линия и пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря 2025 года. Тогда президент предупредил о последствиях после решения других стран оказать давление на Калининградскую область.