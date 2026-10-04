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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:02

Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

В Кремле уже начали подготовку к новой прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину.

О сроках проведения программы и её формате представитель Кремля не рассказал.

Прямая линия традиционно проходит в рамках итоговой программы с участием президента, во время которой Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов.

Зарубин показал закулисье прямой линии и рассказал, кто и зачем обнял Путина
Зарубин показал закулисье прямой линии и рассказал, кто и зачем обнял Путина

Напомним, прошла прямая линия и пресс-конференция «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря 2025 года. Тогда президент предупредил о последствиях после решения других стран оказать давление на Калининградскую область.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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