Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своём телеграм-канале кадры из закулисья прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, на которых запечатлены моменты после завершения прямого эфира. Внимание многих привлёк момент, когда рядом с главой государства оказывается женщина и обхватывает его со спины. Оказалось, сотрудница помогала выпутаться из множества проводов.

Сотрудница помогает президенту РФ снять микрофон. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

На видео видно, как с президента снимают микрофоны, при этом количество проводов оказалось настолько большим, что помощь понадобилась не только главе государства. По словам журналиста, ведущая программы Екатерина Березовская оказалась буквально «прикреплена» к стулу проводами. Незадолго до этого она успела шепнуть президенту просьбу сфотографироваться отдельно, однако отсоединиться от кресла так и не смогла.

После окончания съёмок Владимир Путин вместе с пресс-секретарем Дмитрием Песковым направился за кулисы. Спустя несколько секунд Песков неожиданно вернулся и задал вопрос, кто из присутствующих просил о фотографии с президентом. Вскоре за возможность сфотографироваться выстроилась очередь из журналистов.