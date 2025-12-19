Президент РФ Владимир Путин ответил на 103 вопроса в ходе состоявшейся сегодня прямой линии. Большая традиционная пресс-конференция главы государства заняла в этом году 4 часа 27 минут. Политик начал прямую линию с темы СВО, обозначив основное направление беседы.

Самой короткой по статистике была первая пресс-конференция Путина в 2001 году, её продолжительность — 2 часа 20 минут. А дольше всего президент отвечал на вопросы россиян в 2013 году, тогда всё мероприятие заняло 4 часа 47 минут. На этот раз основными темами стали СВО, экономика, социальное обеспечение, демография.

Напомним, сегодня проходила традиционная прямая линия с Владимиром Путиным. Ведущими программы с участием президента стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они находились рядом с ним во время эфира. Обращения прислали 3 миллиона россиян. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.