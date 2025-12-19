Президент РФ Владимир Путин ответил во время прямой линии на вопрос, что главное для мальчишки в 13 лет. Глава государства не задумываясь ответил, что это любовь к маме. Он пояснил, что это не просто чувства к близкому человеку, а это целое мировоззрение, которое влияет на жизнь человека. Именно такие мальчишки потом становятся Героями России.

Путин ответил, что главное для мальчика в 13 лет. Видео © Life.ru

«Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония. Мужчины с такими ценностями в жизни становятся Героями России», — ответил Путин.

Он привёл в пример Героя России Нарана Очир-Горяева, который присутствовал во время речи президента в зале. Политик рассказал, что когда военнослужащего спросили, есть ли какие-то пожелания по бытовым моментам в зоне СВО у военных, то Очир-Горяев тут же ответил, что всё хорошо, но если у чиновников есть возможность, то пусть помогут его престарелой маме, у которой проблемы со здоровьем.

«Это не просто отношение одного человека к другому. Это мировоззрение. И люди с таким подходом к жизни становятся Героями России», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин высказал уверенность, что поколение 90-х годов не является «потерянным». Он рассказал, что на фронте в зоне СВО эти ребята проявляют мужество, отвагу и достойно показывают себя в борьбе с врагом.