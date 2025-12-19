Супруга и сестра Героя России Нарана Очир-Горяева, принявшего участие в ежегодной прямой линии президента РФ Владимира Путина, рассказали о своей реакции на его подвиг на СВО. Жена офицера Елена призналась, что известие о присвоении мужу высшего звания заставило её плакать от счастья и гордости.

«Это психологическая поддержка, это понимание, что всё делается правильно. Это гордость за свою республику, гордость за Россию», — подчеркнула собеседница RT.

Женщина отметила, что их трое детей также счастливы за отца. В свою очередь сестра бойца ВС РФ Жанна заявила, что её брат отправился на фронт добровольно, имея за плечами опыт службы в полиции, командировок в Чечню и боевые награды.

«И в 2022 году услышал призыв — и сам пошёл», — добавила сестра Героя России.

В пятницу, 19 декабря, около 12 часов президент России Владимир Путин начал традиционную прямую линию. Она, как и в прошлом году, совмещена с пресс-конференцией: задавать вопросы главе государства будут как простые россияне, так и журналисты. Трансляцию смотрите на Life.ru.