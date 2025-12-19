4 человека из 84: Герой России Очир-Горяев рассказал о потерях при взятии Северска

При штурме и освобождении города Северска Донецкой Народной Республики общие потери российской армии составили четыре человека. Об этом на прямой линии с Владимиром Путиным заявил Герой России Наран Очир-Горяев.

По его словам, операция была тщательно спланирована и проводилась силами 24 групп общей численностью 84 бойца, выделенных из его штурмового подразделения в 157 человек.

«157 человек у меня в штурмовой группе. Было задействовано 24 группы — всего 84 человека. Потери были минимальные — четыре человека потерь», — заявил Очир-Горяев.

Ранее президент России Владимир Путин наградил высшими государственными наградами военнослужащих, отличившихся в ходе операции по освобождению города Северска в ДНР. Торжественная церемония состоялась по итогам расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Глава государства лично вручил бойцам медали «Золотая Звезда».