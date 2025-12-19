Началась ежегодная прямая линия с Путиным
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Президент России Владимир Путин начал традиционную прямую линию. Она, как и в прошлом году, совмещена с пресс-конференцией: задавать вопросы главе государства будут как простые россияне, так и журналисты. Трансляцию смотрите на Life.ru.
Прямая линия — ежегодный формат общения президента с гражданами. Вопросы собираются через сайт, звонки, СМС и соцсети, после чего глава государства в прямом эфире отвечает на самые актуальные запросы. Темы традиционно охватывают широкий спектр — от международной повестки и экономики до коммунальных проблем и личных обращений. Формат считается показательным для оценки настроений в обществе и позволяет оперативно реагировать на социальные запросы.
Ведущие программы — журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они будут находиться рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.
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