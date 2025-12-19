Путин отказался считать детей 90-х потерянным поколением

Поколение 90-х годов не является «потерянным», уверен президент РФ Владимир Путин. Он заявил в ходе прямой линии, что среди участников СВО очень много его представителей.

«Я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны. … Сейчас мы живём в условиях СВО: 700 тысяч человек в зоне СВО и в основном это молодые люди, в том числе поколение 90-х годов в большом количестве», — сказал Путин.

В ходе общения президент России Владимир Путин спросил у Героя России Нарана Очир-Горяева о том, как себя проявляют «дети 90-х». Наран Очир-Горяев дал ответ, заявив, что представители этого поколения проявляют себя на передовой как настоящие герои, на которых можно равняться, и являются костяком фронта.

«Дети 90-х — это костяк фронта, они герои, на них нужно равняться», — сказал офицер.

Напомним, ежегодная традиционная прямая линия президента началась сегодня в 12.00. Ведущими программы с участием президента России стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Именно они находятся рядом с Владимиром Путиным во время прямого эфира. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru. Известно, что президенту прислали обращения 3 миллиона человек.