«Победа будет за нами!» Бойцы СВО рассказали, что смотрят прямую линию и передали привет Путину
Бойцы СВО с Константиновского направления передали привет Путину
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Участники специальной военной операции на Константиновском направлении обратились к верховному главнокомандующему. Бойцы записали обращение прямо с передовой, подтвердив, что следят за выступлением президента на прямой линии, сообщает Telegram-канал SHOT.
Бойцы СВО с Константиновского направления передали привет Путину. Видео © Telegram / SHOT
«От лица участников СВО из Краснодарского края, выполняющих специальные боевые задачи, хочу передать привет верховному главнокомандующему, мы смотрим вашу речь, итоги года, победа будет за нами», — заявил один из военнослужащих.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Москва готова решать спорные вопросы путём переговоров и стремится к скорейшему завершению вооружённого конфликта. Отвечая на вопрос сербского журналиста в ходе прямой линии президент заявил, что вся страна хотела бы жить в условиях мира в следующем году и стремится разрешать все спорные вопросы путём переговоров, без военных конфликтов.
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