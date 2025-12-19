«Победа будет за нами!» Бойцы СВО рассказали, что смотрят прямую линию и передали привет Путину

Участники специальной военной операции на Константиновском направлении обратились к верховному главнокомандующему. Бойцы записали обращение прямо с передовой, подтвердив, что следят за выступлением президента на прямой линии, сообщает Telegram-канал SHOT.

Бойцы СВО с Константиновского направления передали привет Путину. Видео © Telegram / SHOT

«От лица участников СВО из Краснодарского края, выполняющих специальные боевые задачи, хочу передать привет верховному главнокомандующему, мы смотрим вашу речь, итоги года, победа будет за нами», — заявил один из военнослужащих.