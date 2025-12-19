Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заверил, что Москва согласна на переговоры и хочет скорейшего завершения конфликта мирным путём, однако главарь киевского режима и его европейские спонсоры делают всё для затягивания боевых действий.

«Мяч целиком и полностью на стороне главаря киевского режима и их европейских спонсоров, мы готовы и к переговорам и к завершению конфликта мирными способами», — подчеркнул российский лидер в своей речи на Итогах года.