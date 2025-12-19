Путин: РФ согласна на переговоры и завершение конфликта, мяч на стороне Киева
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Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заверил, что Москва согласна на переговоры и хочет скорейшего завершения конфликта мирным путём, однако главарь киевского режима и его европейские спонсоры делают всё для затягивания боевых действий.
«Мяч целиком и полностью на стороне главаря киевского режима и их европейских спонсоров, мы готовы и к переговорам и к завершению конфликта мирными способами», — подчеркнул российский лидер в своей речи на Итогах года.
Ранее на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, обсудили территориальные аспекты урегулирования, а также выработку возможных условий для организации будущих переговоров на высшем уровне между лидерами России и США. До этого Белый дом пытался прийти к общему знаменателю с Киевом. Но к результату это не привело. Вашингтон называл ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ.
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