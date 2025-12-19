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Регион
Опубликовано 19 декабря 2025, 11:08

Путин: РФ согласна на переговоры и завершение конфликта, мяч на стороне Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заверил, что Москва согласна на переговоры и хочет скорейшего завершения конфликта мирным путём, однако главарь киевского режима и его европейские спонсоры делают всё для затягивания боевых действий.

«Мяч целиком и полностью на стороне главаря киевского режима и их европейских спонсоров, мы готовы и к переговорам и к завершению конфликта мирными способами», — подчеркнул российский лидер в своей речи на Итогах года.

Путин: Россия видит сигналы от Украины о готовности вести «какой-то диалог»
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Ранее на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, обсудили территориальные аспекты урегулирования, а также выработку возможных условий для организации будущих переговоров на высшем уровне между лидерами России и США. До этого Белый дом пытался прийти к общему знаменателю с Киевом. Но к результату это не привело. Вашингтон называл ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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