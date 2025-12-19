Путин: Россия видит сигналы от Украины о готовности вести «какой-то диалог»

Москва наблюдает «определённые сигналы» со стороны Киева, которые говорят о готовности украинской стороны к диалогу. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на прямой линии. Глава государства отметил, что Россия всегда выступала за дипломатические решения, но не была услышана.

«Сейчас [Киев] отказываются от завершения конфликта мирными целями. Но мы знаем об опредёленных сигналах со стороны киевского режима, что они готовы вести какой-то диалог», — подчеркнул российский лидер.

Ранее издание Politico написало, что представители России и Соединённых Штатов могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные. США якобы хотят в кратчайшие сроки обратиться к России с наиболее «сильным» пакетом предложений по мирному плану. До этого Вашингтон обсуждал с Киевом варианты завершения боевых действий. Но к результату это не привело. Белый дом называл ключевые требования: вывод украинских войск из Донбасса, отказ НАТО от приёма Украины, проведение президентских выборов и механизм совместного использования замороженных активов РФ.