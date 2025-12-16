США намерены прийти к России с сильным предложением по Украине

США стремятся в кратчайшие сроки обратиться к России с наиболее сильным пакетом предложений по урегулированию на Украине. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Как описал эту задачу один из американских чиновников, миссия состоит в том, чтобы «разработать максимально сильный пакет предложений, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс», — следует из материала.

Как утверждает издание, США хотят заключить сделку, чтобы иметь возможность оперативно представить её российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о подходе США к параметрам мирного соглашения по Украине в Берлине. По его словам, территориальные уступки Украины являются частью условий Соединённых Штатов для соглашения. Премьер пояснил, что американская сторона не называет конкретных ожиданий по возможным уступкам. Представители США подчёркивают право Украины самостоятельно принимать решения и не намерены оказывать давление на Киев.