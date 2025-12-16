Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 23:00

Туск: Территориальные уступки Украины являются частью условий США для соглашения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о подходе США к параметрам мирного соглашения по Украине в Берлине. Об этом он сообщил по возвращении с переговоров.

«Территориальные уступки должны быть элементом будущего соглашения», — отметил Туск.

Премьер пояснил, что американская сторона не называет конкретных ожиданий по возможным уступкам. По его словам, представители США подчёркивают право Украины самостоятельно принимать решения и не намерены оказывать давление на Киев. Туск сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер в ходе контактов говорили о стремлении облегчить переговорный процесс. При этом, как указал премьер, в американском подходе присутствует тезис о территориальных уступках как части будущей договорённости, с которым согласны не все европейские партнёры.

Он также добавил, что в логике США гарантии безопасности предполагают встречные шаги. По словам Туска, такой формат рассматривается как способ склонить Россию к участию в соглашении.

«Если гарантии — то с другой стороны уступки. Только такую дорогу они видят для склонения России к такому соглашению», — заключил Туск.

Следующий этап переговоров США и Украины может пройти в выходные в Майами
Следующий этап переговоров США и Украины может пройти в выходные в Майами

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры с американской делегацией в Берлине как сложные, но продуктивные. По его словам, встреча с представителями команды президента США Дональда Трампа затронула широкий круг вопросов. Зеленский указал, что по ряду тем стороны пока не пришли к полному согласию. При этом он отметил, что консультации продолжаются на уровне рабочих групп. Бывший комик также подчеркнул значимость детальной проработки параметров возможного урегулирования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Туск
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar