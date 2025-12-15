Зеленский выступил с заявлением после переговоров с Уиткоффом в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры с американской делегацией в Берлине как сложные, но продуктивные. Об этом он заявил по итогам встречи с представителями команды президента США Дональда Трампа.

По словам Зеленского, обсуждение затронуло широкий круг вопросов, однако по ряду пунктов сторонам пока не удалось достичь полного согласия. При этом он отметил, что консультации продолжаются.

«Такие разговоры всегда непростые. Но этот разговор был продуктивным. Наши команды продолжают работать. Есть много деталей, и важно, чтобы мир был достойным», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что дальнейшие встречи и переговоры необходимы для создания условий, которые позволят двигаться в направлении завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что переговоры украинской и американской делегаций по вопросам урегулирования конфликта завершились в Берлине. Вторая встреча, состоявшаяся сегодня, в понедельник, длилась около двух часов. По её итогам Зеленский и вышел к журналистам.