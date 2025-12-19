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Опубликовано 19 декабря 2025, 11:13

Путин: Россия очень хотела бы жить в условиях мира в будущем году

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна хотела бы жить в условиях мира в будущем году. Так российский лидер ответил на вопрос сербского журналиста на прямой линии.

Путин — о надеждах на мир в грядущем году. Видео © Life.ru

«Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Мы стремимся к тому, чтобы решить спорные вопросы путём переговоров», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что для долгосрочного и устойчивого мира необходимо устранить первопричины конфликта.

Путина на прямой линии попросили назвать имена «подсвинков» в Европе
Путина на прямой линии попросили назвать имена «подсвинков» в Европе

В ходе прямой линии Владимир Путин вновь подтвердил, что Москва готова решать спорные вопросы путём переговоров и желает завершить вооружённый конфликт миром как можно скорее. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский и его покровители в Европе прикладывают все усилия, что боевые действия длились как можно дольше. Смотреть трансляцию прямой линии можно на Life.ru.

Самые оперативные новости о ходе прямой линии, самые главные заявления президента читайте в специальном разделе на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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