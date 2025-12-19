Путин: Россия очень хотела бы жить в условиях мира в будущем году

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна хотела бы жить в условиях мира в будущем году. Так российский лидер ответил на вопрос сербского журналиста на прямой линии.

Путин — о надеждах на мир в грядущем году. Видео © Life.ru

«Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. Мы стремимся к тому, чтобы решить спорные вопросы путём переговоров», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что для долгосрочного и устойчивого мира необходимо устранить первопричины конфликта.