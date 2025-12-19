Путину доложили о взятии под контроль более половины Константиновки

Более половины города Константиновка уже находится под контролем Российской армии. Сейчас идут городские бои, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря.

«Бои идут уже там, более 50% города уже под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут этот населённый пункт», — заявил Путин.

Ранее военный эксперт заявил, что взятие Константиновки ознаменует новый поворотный момент во всей специальной военной операции. По его словам, наступление на Димитров, Красноармейск и Волчанск уже оттянуло значительные силы украинской армии.

