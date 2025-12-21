На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, совмещённой с прямой линией, были озвучены разные вопросы, а сам формат мероприятия является уникальным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Какие-то понравились[вопросы], какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист или то, что его просит задать его редакция», — сказал он.

Песков подчеркнул, что вопросы задаются в абсолютно свободном формате, что, по его мнению, делает этот формат уникальным.

Ранее сообщалось, что в ходе прямой линии и пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент подчеркнул, что самостоятельность семьи не должна лишать её права на государственную поддержку. Одной из ключевых задач главы государства стало сокращение бюрократических барьеров при оформлении льгот и пособий для семей с детьми.