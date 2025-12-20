В ходе масштабной прямой линии и пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент озвучил ключевой принцип: самостоятельность семьи не должна лишать её права на государственную поддержку. Об этом на пресс-подходе в Государственной думе заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Она отметила, что одной из центральных задач, поставленных главой государства, стало сокращение бюрократических барьеров при оформлении льгот и пособий для семей с детьми. Кузнецова заявила, что каждый регион должен найти оптимальное решение, а депутаты будут внимательно следить, чтобы все бюрократические процедуры были минимизированы и путь к получению помощи стал максимально коротким. По её словам, лейтмотивом всего мероприятия стала защита семьи и традиционных ценностей.

Особое внимание, по словам вице-спикера, было уделено острым вопросам критериев нуждаемости. Она напомнила, что комиссия «Единой России» по защите семьи неоднократно обращалась к правительству с инициативой пересмотра этих критериев, которая также входит в так называемый «золотой стандарт» поддержки многодетных семей. Кузнецова добавила, что принцип, озвученный президентом, является важной апелляцией к кабинету министров, и выразила надежду, что предложения парламентариев будут услышаны.

Кроме того, депутат подчеркнула, что наряду с созданием материальных условий крайне важно формировать в обществе ценность отцовства и материнства. Кузнецова заключила, что фракция «Единая Россия» возьмёт на парламентский контроль выполнение всех задач, поставленных в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил позицию, согласно которой финансовое благосостояние семей не должно снижаться в связи с появлением нового члена. Он акцентировал внимание на обязанности государства создавать такую среду, чтобы рождение детей не приводило к ухудшению материального положения домохозяйств.