Семьи не должны сталкиваться со снижением уровня достатка при рождении ребёнка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

Глава государства подчеркнул, что материальное положение семей напрямую влияет на демографическую ситуацию, и государство должно обеспечивать условия, при которых появление ребёнка не приводит к финансовому ухудшению.

«Конечно, многое связано с материальным положением семей. Разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребёнка», — сказал Путин.

Он добавил, что уже действует широкий набор мер поддержки — от выплат беременным женщинам до пособий на детей до 18 лет. По словам президента, государство будет расширять помощь, чтобы «поддержать настрой молодых людей создавать семьи».