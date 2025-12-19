Президент России Владимир Путин призвал брать пример с народов Кавказа, где принято рано вступать в брак. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, обращаясь к молодому человеку, который находится в отношениях с девушкой уже восемь лет.

«На Кавказе есть хорошая традиция: они женят детей в раннем возрасте, и это реально правильно, надо бы брать с них пример», — сказал глава государства.

Он также привёл в пример главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, указав, что у того большая семья, и подчеркнув, что ранние браки являются частью местных традиций.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что семьи не должны терять в объёме своего дохода при рождении ребёнка. Он подчеркнул, что государство обязано обеспечить условия, при которых появление детей не скажется негативно на финансовом положении семьи.

