Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России вводятся дополнительные меры поддержки семей с детьми, начиная с 1 января 2026 года. В частности, речь будет идти о возвращении части НДФЛ.

«Что касается семей с детьми: здесь всё должно выстраиваться вокруг семей, обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки вводятся с 1 января. Например, с 13% НДФЛ в семьях со скромными доходами будет возвращаться в семью 7%. Надеюсь, что это будет реальная мера поддержки», — отметил глава государства на прямой линии.

Как сообщалось, с 1 июня по 1 октября 2026 года работающие семьи с детьми смогут подать заявление на возврат денег из уплаченного НДФЛ. Сколько процентов вернут, как их получить и как оформить заявление, читайте подробнее в материале Life.ru.