Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 14:13

Путин заявил, что в России улучшился показатель оценки готовности семей завести детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /oatawa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /oatawa

Показатель готовности россиян к рождению детей демонстрирует положительную динамику в целом по стране. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Сильнее всего — в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария», — сказал Путин.

Путин: Рождение ребёнка должно повышать статус семьи, а не осложнять жизнь
Путин: Рождение ребёнка должно повышать статус семьи, а не осложнять жизнь

Ранее Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой для страны. От отметил растущее желание россиян иметь трёх и более детей и подчеркнул, что государство обязано создать для этого все необходимые условия. Речь идёт не только о финансовых мерах поддержки, но и о развитии социальной инфраструктуры — доступного жилья, качественного образования, медицины и региональных детских программ.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar