Путин заявил, что в России улучшился показатель оценки готовности семей завести детей

Показатель готовности россиян к рождению детей демонстрирует положительную динамику в целом по стране. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В целом по стране улучшился социологический показатель оценки готовности завести детей. Сильнее всего — в Херсонской и Запорожской областях, республиках Мордовия, Алтай, Кабардино-Балкария», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой для страны. От отметил растущее желание россиян иметь трёх и более детей и подчеркнул, что государство обязано создать для этого все необходимые условия. Речь идёт не только о финансовых мерах поддержки, но и о развитии социальной инфраструктуры — доступного жилья, качественного образования, медицины и региональных детских программ.