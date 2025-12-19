Президент России Владимир Путин предупредил, что любые угрозы в отношении Калининградской области будут чреваты невиданной эскалацией, вплоть до крупномасштабного вооружённого конфликта. Об этом он заявил во время прямой линии.

«Если нам будет создавать угрозы, мы эти угрозы будем уничтожать», — пообещал глава государства.

По его словам, все стороны конфликта должны отдавать себе отчёт, ведь действия такого рода приведут к эскалации, которой мир ещё не видел за время СВО. Из-за этого даже может разгореться крупномасштабный вооружённый конфликт.

Так, Путин обозначил предельно жёсткую позицию Москвы по защите эксклава, предупредив о катастрофических последствиях любых провокаций в этом стратегически важном регионе.

Ранее один польский генерал заявил, что Польша и её союзники НАТО в случае необходимости «сожгут Калининград». При этом он добавил, что Варшава и дружественные ей европейские столицы не хотят прибегать к «крайним мерам».