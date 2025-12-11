«‎Всё сожжём!» Польский генерал угрожает ударить по «‎бункеру» России – Калининграду

Варшава и несколько стран НАТО обсуждают возможность нанесения удара по Калининградской области, утверждает в интервью порталу Fakt бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский. По его словам, это должно стать предупреждением для России.

«За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер. Сегодня нужно чётко сказать русским: мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», — заявил польский генерал.

Громадзинский рассказал, что Варшава вместе с союзниками по НАТО, по их мнению, должна создавать стратегические условия, которые препятствовали бы предполагаемым агрессивным намерениям России. Он подчеркнул, что Польша не стремится прибегать к «крайним мерам».

Офицер также заявил, что в случае необходимости НАТО, по его словам, будет действовать решительно: на дистанции 300 километров они «всё сожгут», а на расстоянии 900 — «подожгут», и это, как он выразился, должно служить чётким сигналом.

Ранее сообщалось, что возможная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО способна спровоцировать начало третьей мировой войны. Попытка закрыть доступ региона к Балтийскому морю может повторить сценарий ракетного кризиса Кеннеди–Хрущёва в октябре 1962 года, эпицентром которого также был Калининград.