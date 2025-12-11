Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 13:34

«‎Всё сожжём!» Польский генерал угрожает ударить по «‎бункеру» России – Калининграду

Польский генерал Громадзинский угрожает ударить по Калининграду из-за якобы угроз РФ

Бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский. Обложка © ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский. Обложка © ТАСС / EPA / Darek Delmanowicz

Варшава и несколько стран НАТО обсуждают возможность нанесения удара по Калининградской области, утверждает в интервью порталу Fakt бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский. По его словам, это должно стать предупреждением для России.

«За многие годы мы в армии привыкли, что Калининград — это некий бункер. Сегодня нужно чётко сказать русским: мы можем туда зайти, и вы должны это учитывать», — заявил польский генерал.

Громадзинский рассказал, что Варшава вместе с союзниками по НАТО, по их мнению, должна создавать стратегические условия, которые препятствовали бы предполагаемым агрессивным намерениям России. Он подчеркнул, что Польша не стремится прибегать к «крайним мерам».

Офицер также заявил, что в случае необходимости НАТО, по его словам, будет действовать решительно: на дистанции 300 километров они «всё сожгут», а на расстоянии 900 — «подожгут», и это, как он выразился, должно служить чётким сигналом.

В Госдуме предупредили Литву о риске «лопнуть» при блокаде транзита в Калининград
В Госдуме предупредили Литву о риске «лопнуть» при блокаде транзита в Калининград

Ранее сообщалось, что возможная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО способна спровоцировать начало третьей мировой войны. Попытка закрыть доступ региона к Балтийскому морю может повторить сценарий ракетного кризиса Кеннеди–Хрущёва в октябре 1962 года, эпицентром которого также был Калининград.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Польша
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar