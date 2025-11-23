Россия и США
23 ноября, 10:06

В Госдуме предупредили Литву о риске «лопнуть» при блокаде транзита в Калининград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Блокировка любого субъекта РФ, согласно военной доктрине страны, приравнивается к объявлению войны и повлечёт за собой соответствующие ответные меры, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что в случае закрытия транзита в Калининградскую область Литву будут ожидать последствия.

«Но если будет закрыт транзит и произойдёт блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

По словам парламентария, политика Вильнюса выглядит странной и непоследовательной, учитывая экономические интересы. Литва получает значительные доходы за счёт транзита через свою территорию. Депутат сыронизировал, что прибалтийская республика, делая антироссийские заявления, решила «взбодрить себя», а то «засыпать стала».

Напомним, ранее в Литве допустили введение ограничений на транзит в Калининградскую область. По мнению Миндаугаса Синкявичюса, возглавляющего правящую Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ), такая мера потенциально способна оказать давление на Россию и Белоруссию.

