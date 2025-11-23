Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 00:29

В Литве допустили введение ограничений на транзит в Калининградскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Литовские власти могут начать прорабатывать варианты ограничения транзита в Калининградскую область. По мнению Миндаугаса Синкявичюса, возглавляющего правящую Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ), такая мера потенциально способна оказать давление на Россию и Белоруссию. Об этом сообщает информагентство Sputnik Литва.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жёстких», — заявил Синкявичюс.

Политик добавил, что Вильнюс может рассмотреть и другие шаги. В качестве одной из мер он привёл возможное повторное закрытие границы с Белоруссией.

Либералы Литвы сочли ситуацию на границе с Белоруссией поражением Вильнюса
Либералы Литвы сочли ситуацию на границе с Белоруссией поражением Вильнюса

Ранее Life.ru писал, что литовские железные дороги полностью прекратили транзит грузов российской компании «Лукойл» в Калининградскую область. В Государственном предприятии «Летувос гележинкеляй» объяснили это решение присоединением к санкциям США и Великобритании.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar