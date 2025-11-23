В Литве допустили введение ограничений на транзит в Калининградскую область

Литовские власти могут начать прорабатывать варианты ограничения транзита в Калининградскую область. По мнению Миндаугаса Синкявичюса, возглавляющего правящую Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ), такая мера потенциально способна оказать давление на Россию и Белоруссию. Об этом сообщает информагентство Sputnik Литва.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жёстких», — заявил Синкявичюс.

Политик добавил, что Вильнюс может рассмотреть и другие шаги. В качестве одной из мер он привёл возможное повторное закрытие границы с Белоруссией.