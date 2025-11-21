Россия и США
Регион
21 ноября, 09:57

Либералы Литвы сочли ситуацию на границе с Белоруссией поражением Вильнюса

Обложка © GigaChat

Председатель Союза либералов Литвы Виктория Чмилите-Нильсен выразила мнение, что текущая ситуация на белорусско-литовской границе представляет собой полный провал для действующего литовского правительства. В интервью радиостанции «Жиню радияс» она охарактеризовала происходящее как «проявление беспечности» со стороны кабинета министров, которое наблюдается не только оппозиционными силами, но и «враждебными режимами». По её словам, это стало «унизительным поражением» для страны.

Чмилите-Нильсен предположила, что подобные кризисные явления, включая инциденты с воздушными шарами и проблемы с грузовым транспортом, могут иметь серьёзные политические последствия. Она допустила возможность того, что именно эти события могут спровоцировать уход действующего правительства в отставку.

Литва снова открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Напомним, что 29 октября Литва в одностороннем порядке ввела месячное закрытие границы с Белоруссией, мотивируя это необходимостью пресечения контрабанды табака, которая, по утверждению Вильнюса, создавала угрозу для безопасности полётов. В ответ Минск заблокировал пропуск литовских фур, направив их на платные стоянки, в результате чего на территории Беларуси оказались заблокированными более тысячи грузовиков из Литвы.

