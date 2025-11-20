Литва снова открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Литовские власти открыли два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Об этом информирует агентство БелТА.

В пункте пропуска «Бенякони» («Шальчининкай») начали проходить транспортные средства. Также возобновил работу пункт «Каменный Лог» («Мядининкай»).

Погранпереход «Шальчининкай» не работал три недели. Через «Мядининкай» литовская сторона пропускала только определённые категории граждан и транспорт.