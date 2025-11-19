ЕК создаёт «военный Шенген» для переброски войск через всю Европу за 3 дня

Восемь стран ЕС подписали в Брюсселе соглашение о создании зоны ускоренной военной мобильности для Центральной и Северной Европы. Согласно документу, Нидерланды, Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Польша, Словакия и Чехия смогут перебрасывать войска и тяжелую технику через границы быстрее.

«Подписанием меморандума о намерениях официально учреждена Центрально-североевропейская зона военной мобильности (CNE MMA)», — говорится в заявлении нидерландского кабмина.

А Еврокомиссия (ЕК) объявила, что приступила к созданию системы повышенной военной мобильности, или «военного Шенгена». Она позволит сократить сроки переброски войск через всю территорию Европы до 3 дней.

«В некоторых странах согласования перемещения войск занимает 45 дней. Мы намерены сократить этот срок максимум до 3 дней», — объяснила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, представляя проект.

Страны условились начать реализацию этой дорожной карты немедленно, программу на утверждение им должна представить Еврокомиссия.

Ранее стало известно, что ЕС готовится к созданию специализированного учреждения, ориентированного на «демократическую устойчивость». Цель центра – противостоять предполагаемым дезинформационным кампаниям России, Китая и других стран. The Guardian отмечает, что идея принадлежит главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен.