Литва остановила транзит грузов «Лукойла» в Калининград

Литовские железные дороги полностью прекратили транзит грузов российской компании «Лукойл» в Калининградскую область. Об этом сообщило Государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»).

«Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса», — говорится в сообщении.

В организации объяснили это решение присоединением к санкциям США и Великобритании. Решение принято после включения «Лукойла» в санкционные списки Вашингтона и Лондона в октябре.

22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры в новый санкционный пакет, который полностью вступит в силу 21 ноября. Вашингтон заявляет, что ограничения направлены на усиление давления на Москву в связи с конфликтом на Украине