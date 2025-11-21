Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 14:58

Литва остановила транзит грузов «Лукойла» в Калининград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Литовские железные дороги полностью прекратили транзит грузов российской компании «Лукойл» в Калининградскую область. Об этом сообщило Государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»).

«Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса», — говорится в сообщении.

В организации объяснили это решение присоединением к санкциям США и Великобритании. Решение принято после включения «Лукойла» в санкционные списки Вашингтона и Лондона в октябре.

Литва прекращает транзит грузов «Роснефти» в Калининградскую область
Литва прекращает транзит грузов «Роснефти» в Калининградскую область

22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры в новый санкционный пакет, который полностью вступит в силу 21 ноября. Вашингтон заявляет, что ограничения направлены на усиление давления на Москву в связи с конфликтом на Украине

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Литва
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar